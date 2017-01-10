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10.01.17 / 03:22 Новости / Россия и мир

Трамп провел встречу с главой Alibaba Group

И обсудил развитие малого бизнеса

Фото cnbc.com

Фото cnbc.com

Избранный президент США Дональд Трамп встретился с основателем и председателем совета директоров китайской компании Alibaba Group Джеком Ма. Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа».

Отмечается, что Трамп и Ма обсудили перспективы развития малого бизнеса в Соединенных Штатах. «Я считаю, что избранный президент очень умный человек, он открыт для всего нового. Я поведал ему свои идеи о том, как улучшить торговлю, особенно в сфере малого бизнеса и трансграничной торговли», — сказал Ма по итогам их встречи. Также они побеседовали об отношениях двух стран, которые, по мнению китайского бизнесмена, должны быть «более дружественными».

Трамп, в свою очередь, охарактеризовал Ма как одного из лучших предпринимателей в мире. Избранный глава государства сообщил, что они собираются делать «несколько больших дел».

Напомним, в декабре Трамп заявлял, что не согласен с политикой Китая относительно его территорий. «Я хорошо понимаю политику «одного Китая», но не понимаю, почему мы должны ее придерживаться, если мы не договоримся с Китаем по другим вопросам, включая торговлю», — говорил он. Также политик раскритиковал валютную политику КНР.

По материалам: xinhuanet.com
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