Петербургская оппозиция готовит заявку на проведение митинга в защиту Исаакиевского собора Запланировали на 28 января

Петербургская оппозиция готовит заявку на проведение митинга в защиту Исаакиевского собора. Об этом в пятницу сообщил депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский.

Мероприятие запланировали на 28 января. Подавать заявку будут на проведение митинга на 5 тыс. человек на Марсовом поле. В организации мероприятия примут участие «Яблоко», «Справедливая россия», «Партия роста» и «Открытая Россия».

Напомним, в пятницу музей- памятник «Исаакиевский собор» закрылся в 16 часов. Обычно он работает до 18 часов. Решение закрыться раньше приняло руководство музея в связи с протестной акцией. Директор Исаакиевского собора Николая Буров заявил, что опасается конфликтной ситуации. Также он открестился от протестующих против передачи собора РПЦ. Хотя сам эту инициативу тоже не поддерживает.

Смольный 30 декабря подписал распоряжение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Согласно документу, церковь получит собор на 49 лет. Это решение вызвало широкий общественный резонанс.