В Дамаске прогремел мощный взрыв Погибло как минимум шесть человек

Мощный взрыв прогремел в дамасском квартале Кафр-Суса. Об этом в четверг сообщило сирийское государственное телевидение.

Инцидент произошел вблизи спорткомплекса. Взрыв осуществил террорист смертник. Как сообщают очевидицы, он пытался пройти на территорию спорткомплекса, но привел бомбу в действие, когда был замечен полицейскими.

По информации правоохранительных органов, погибло шесть человек. Несколько мирных граждан находится в тяжелом состоянии.

Напомним, 28 декабря в Дамаске экстремисты обстреляли российское посольство. Неизвестные сделали это дважды с интервалом в 19 минут. Одна из мин попала во внутренний двор комплекса. Тогда обошлось без жертв.