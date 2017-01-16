Антикризисный план уменьшился до 107 млрд рублей В декабре 2016 года план составлял 488 млрд рублей

Антикризисный план на 2017 год уменьшился до 107, 5 млрд рублей. Об этом сообщила в воскресенье «Газета.Ru».

Как отмечает издание, в прошлом плане оставили только расходы по линии Минпромторга. Из прошлой версии плана исключили приоритетные проекты, а также выплаты регионам в размере 200 млрд рублей. Из документа убрали предложения по разработке программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов России с максимальным уровнем долговой нагрузки. Изъято также фискальное послабление – приостановление до 30 июня 2018 года ежегодной индексации по инфляции платы с грузовиков с наибольшей массой более 12 тонн.

В правительство направлен новый вариант плана на этот год. Меры, которые не были в документе, внесут в план действий правительства до 2025 года. Предложения по доработке обновленного варианта документа ведомства и ЦБ отправят к 23 января в Минэкономразвития.