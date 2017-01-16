В результате катастрофы Boeing 744 под Бишкеком погибли более 30 человек

В результате катастрофы Boeing 744 под Бишкеком погибли свыше 30 человек. Об этом в понедельник сообщил представитель пресс-службы Минздрава Киргизии.
По последним данным, число жертв трагедии возросло до 37. Восемь человек госпитализированы, из них шестеро детей.
Отметим, в настоящий момент на месте трагедии находится министр здравоохранения Киргизии Талантбек Батыралиев. Также сформирован штаб по выполнению спасательных операций.
Добавим, досольство Турции в РФ опровергло данные, что что рухнувший самолет принадлежит компании Turkish Airlines.