Правительство внесло запрет на госзакупки иностранных товаров для нужд обороны государства Но есть исключение

В России запрещены госзакупки иностранных товаров для нужд обороны страны. Об этом сообщили в понедельник на интернет-портале правовой информации в соответствующем документе.

Исключение составляют случаи, «когда производство таких товаров, осуществление работ и оказание услуг на территории ЕврАзЭС отсутствует». Нововведение охватывает как иностранные товары, так и услуги, предоставляемые иностранными лицами для закупок товаров для обороны государства.

Теперь Минпромторг обязан предоставлять заключения о подтверждении отсутствия на территории страны производства необходимых товаров. Отметим, запрет не будет действовать на товары и работы, производимые государствами-членами Евразийского экономического союза.