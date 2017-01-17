СМИ: Вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская уходит в отставку В феврале

Вице-губернатор Петербурга Ольга Казанская, ответственная за сферу социальной политики, уходит в отставку. Об этом во вторник пишет «Фонтанка».

По информации издания, Казанская написала заявление об уходе по собственному желанию. До 22 января чиновница в отпуске, пост вице-губернатора она покинет в феврале.

Казанская занимала пост вице-губернатора города более пяти лет. Она пришла на работу в администрацию горда в 2011 году. Ранее пост вице-губернатора по соцвопросам занимала Людмила Косткина, которая перешла на работу в Совет Федерации. Отметим, Косткина покинула СовФед в октябре прошлого года.