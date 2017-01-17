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17.01.17 / 23:52 Новости / Политика / Россия и мир

Постпред США при ООН призвала не отменять санкции против России

Она опасается, что снятие ограничений только "подстегнет" страну

Санкции фото с сайта vestifinance.ruПостпред США при ООН Саманта Пауэр выступила с прощальной речью, в которой призвала не отменять антироссийские санкции. Выступление состоялось во вторник.

По мнению Пауэр, смягчение или снятие ограничений «только подстегнет Россию». «Действия России не поддерживают международный порядок. Они подрывают тот, что уже существует», - считает дипломат.

Она привела в пример действия России в Сирии и на Украине и ее попытки вмешаться в выборы в западных странах. Также Пауэр обвинила Россию в использовании стратегии «отрицания и лжи».

Напомним, Саманта Пауэр занимает пост постоянного представителя США при ООН с 2013 года. Ее полномочия закончатся после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января.

По материалам: ria.ru
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