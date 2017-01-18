Обама надеется на укрепление отношений Украины и России И просит не забывать, что Украины - независимое государство

Президент США Барак Обама надеется, что Украина и Россия сумеют построить «крепкие» отношения. Об этом политик заявил в среду во время своей последней пресс-конференции.

«Как я говорил раньше, я рассчитываю, что Россия и Украина будут иметь крепкие отношения, они исторически связаны вместе социально и культурно, но Украина – это независимая страна», — сказал президент. Он подчеркнул, что отмена антироссийских санкций должна стать следствием изменения политики России по отношению к республике.

Напомним, Обама покинет президентский пост 20 января. В этот день состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В минувший понедельник президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что Трамп должен «объединить возможности, использовать все свое влияние» для поддержки независимости Украины. Украинский лидер выразил надежду, что действия новой американской администрации помогут вернуть Крым в состав Украины.