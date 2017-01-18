Все новости

18.01.17 / 10:46 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербургский ЗакС проигнорировал запрос оппозиции по Исаакиевскому собору

Не дали задать вопрос

Петербургский ЗакС

Фото АБН

Петербургский ЗакС проигнорировал запрос оппозиционеров к губернатору Георгию Полтавченко по Исаакиевскому собору. За рассмотрение данного обращения проголосовали лишь десять депутатов, передает корреспондент АБН.

Сначала депутаты отказались голосовать по данному вопросу в поименном режиме. Это предложение поддержали десять депутатов, никто из парламентариев не воздержался, не проголосовал против. С аналогичным результатом ЗакС проголосовал за рассмотрение обращения.

Напомним, группа оппозиционных депутатов ЗакСа подготовила обращение к Георгию Полтавченко с вопросом о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ. Ранее они провели акцию протеста на Исаакиевской площади. На нее пришли несколько сотен человек.

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016