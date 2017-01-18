Петербургский ЗакС проигнорировал запрос оппозиции по Исаакиевскому собору Не дали задать вопрос

Петербургский ЗакС проигнорировал запрос оппозиционеров к губернатору Георгию Полтавченко по Исаакиевскому собору. За рассмотрение данного обращения проголосовали лишь десять депутатов, передает корреспондент АБН.

Сначала депутаты отказались голосовать по данному вопросу в поименном режиме. Это предложение поддержали десять депутатов, никто из парламентариев не воздержался, не проголосовал против. С аналогичным результатом ЗакС проголосовал за рассмотрение обращения.

Напомним, группа оппозиционных депутатов ЗакСа подготовила обращение к Георгию Полтавченко с вопросом о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ. Ранее они провели акцию протеста на Исаакиевской площади. На нее пришли несколько сотен человек.