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20.01.17 / 01:00 Новости / Россия и мир / Экономика

Госдума обсудит вопрос о ратификации договора по «Турецкому потоку»

Соглашение регулирует важные вопросы строительства

турецкий потокГосдума обсудит вопрос о ратификации договора по «Турецкому потоку». Об этом сообщил глава профильного комитета по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу.

 
Документ координирует нормы строительства и эксплуатацию двух морских и двух сухопутных участков газопроводной системы «Турецкий поток». Система пройдет через акваторию Черного моря из России до приемного терминала на побережье Турецкой Республики. Планируется, что газопроводная система включит в себя две нитки общей производительностью более 30 млрд куб. м. газа в год. Длина морского участка системы — 920 км, транзитного сухопутного – 200 км.

 
Напомним, договор по «Турецкому потоку» заключен 10 октября 2016 года в Стамбуле. В Госдуму внесен 19 декабря 2016 года. Планируется, что запуск обеих ниток системы осуществят до 30 декабря 2019 года.

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