Госдума обсудит вопрос о ратификации договора по «Турецкому потоку» Соглашение регулирует важные вопросы строительства

Госдума обсудит вопрос о ратификации договора по «Турецкому потоку». Об этом сообщил глава профильного комитета по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу.



Документ координирует нормы строительства и эксплуатацию двух морских и двух сухопутных участков газопроводной системы «Турецкий поток». Система пройдет через акваторию Черного моря из России до приемного терминала на побережье Турецкой Республики. Планируется, что газопроводная система включит в себя две нитки общей производительностью более 30 млрд куб. м. газа в год. Длина морского участка системы — 920 км, транзитного сухопутного – 200 км.



Напомним, договор по «Турецкому потоку» заключен 10 октября 2016 года в Стамбуле. В Госдуму внесен 19 декабря 2016 года. Планируется, что запуск обеих ниток системы осуществят до 30 декабря 2019 года.