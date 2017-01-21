Минтруд: Ближайшие три года пенсии будут снижаться Несмотря на индексацию

В течение трех лет реальные пенсии будут снижаться. Об этом в субботу заявил глава Минтруда Максим Топилин.

Министр отметил, что снижение реальной пенсии прогнозируется, несмотря на то, что восстановилась индексация. Это связано с тем, что с 2016 года работающим пенсионерам не индексируют пенсии. Такие граждане смогут получить деньги в повышенном размере после прекращения работы.

Отметим, в России проживают 43 млн пенсионеров. В прошлом году прошла только одна индексация пенсий. Вместо второй правительство решило сделать единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей. Граждане должны получить средства до 28 января.