Публичные слушания по Генплану Петербурга начнутся в конце февраля Пройдут во всех муниципалитетах

Публичные слушания по внесению изменений в Генеральный план Петербурга начнутся 27 февраля. Соответствующее постановление в понедельник опубликовал Смольный.

Слушания пройдут с 27 февраля по 3 марта во всех муниципалитетах города. В Смольном подчеркнули, что публичные слушания нужны, так как в документ внесут изменения в связи со строительством аэроэкспресса от Витебского вокзала до аэропорта «Пулково».

Напомним, срок реализации действующего Генплана истек в 2015 году. Новый документ должны принять в 2018 году. Ранее общественники провели публичные слушания по концепции развития транспортной системы Петербурга, которая должна лечь в основу следующего Генплана. Эксперты обнаружили в ней множество ошибок и заявили, что концепция, по сути, является компиляцией старых Генпланов.

Отметим, аэроэкспресс до «Пулково» изначально планировали построить к Чемпионату мира по футболу. Однако позже в Смольном заявили, что реализация проекта начнется после 2018 года.