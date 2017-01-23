Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4% С 1 февраля

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации пенсий на 5,4%. Соответствующий документ в понедельник опубликовали на сайте правительства.

Пенсии проиндексируют с 1 февраля. По словам Медведева, средства на индексацию заложены в закон о бюджете Пенсионного фонда. В общей сложности, запланировано потратить порядка 230 млрд рублей.

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что средний размер пенсий составит 13,62 тыс. рублей в этом году.

«Величина пенсий превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%», — отметила Голодец.

Добавим, в прошлом году правительство приняло решение не проводить вторую индексацию пенсий. Ее заменили единовременной выплатой в 5 тыс. рублей. Всего в России проживает 43 млн пенсионеров.

Напомним, в субботу министр труда и соцзащиты Максим Топилин сказал, что ближайшие три года пенсии в стране будут уменьшаться. Это произойдет из-за того, что работающим пенсионерам не индексируют пенсии.