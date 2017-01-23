Все новости

23.01.17 / 15:46 Новости / Россия и мир

Путин встретится с покупателями пакета акций «Роснефти»

Об этом его попросил Сечин

путин радуга 4Российский президент Владимир Путин встретится с инвесторами, которые приобрели пакет акций «Роснефти». Об этом его в понедельник в ходе встречи попросил глава нефтяной компании Игорь Сечин.

«Я хотел просить вас принять инвесторов — участников приватизационной сделки, (…) чтобы подчеркнуть ее значение», — сказал Сечин.

Он подчеркнул, что «Роснефть» намерена увеличивать активность в работе с этими партнерами.

Отметим, в декабре 19,5% акций «Роснефти» приобрел консорциумом инвесторов в составе суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore. Банк Intesa Sanpaolo обеспечил примерно половину финансирования сделки. Ее стоимость составила 10,5 млрд евро. Средства от приватизации пакета акций нефтяной компании перечислили в федеральный бюджет.

По материалам: interfax.ru
Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016