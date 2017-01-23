Путин встретится с покупателями пакета акций «Роснефти» Об этом его попросил Сечин

Российский президент Владимир Путин встретится с инвесторами, которые приобрели пакет акций «Роснефти». Об этом его в понедельник в ходе встречи попросил глава нефтяной компании Игорь Сечин.

«Я хотел просить вас принять инвесторов — участников приватизационной сделки, (…) чтобы подчеркнуть ее значение», — сказал Сечин.

Он подчеркнул, что «Роснефть» намерена увеличивать активность в работе с этими партнерами.

Отметим, в декабре 19,5% акций «Роснефти» приобрел консорциумом инвесторов в составе суверенного фонда Катара (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore. Банк Intesa Sanpaolo обеспечил примерно половину финансирования сделки. Ее стоимость составила 10,5 млрд евро. Средства от приватизации пакета акций нефтяной компании перечислили в федеральный бюджет.