ФАС признала недостоверной рекламу МТС об «оборудовании за ноль рублей» О санкциях в отношении оператора в ведомстве не сообщили

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала недостоверной рекламу МТС о бесплатном оборудовании для спутникового телевидения. Об этом сообщили в ведомстве во вторник.

В ФАС указывают на то, что реклама под слоганом «оборудование за 0 рублей», распространявшаяся на региональных и федеральных телеканалах в 2016 году, давала потребителям основание полагать, что комплект оборудования предоставляется бесплатно. Однако, по результатам проверки ФАС, ведомство выяснило, что это не так.

Напомним, ФАС возбудила дело в отношении МТС в декабре прошлого года. До этого, в октябре, ФАС возбудила другое дело против оператора. В тот раз оно было связано с рекламой тарифа «Smart Безлимитище».