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24.01.17 / 19:57 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге пройдет фестиваль «Наследие Фаберже»

Покажут изделия, выполненные в традициях ювелира

наследие фабержеС 27 января по 5 февраля в Петербурге пройдет фестиваль «Наследие Фаберже». Об этом во вторник сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет в Ювелирном центре на площади Карла Фаберже, 8. В рамках фестиваля устроят выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами. На одной из выставок покажут изделия, выполненные в традициях великого ювелира.

Вход на мероприятие свободный. В дни фестиваля для всех покупателей в Ювелирном центре будет действовать скидка 50%. Она не будет распространяться на изделия, участвующие в выставке.

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