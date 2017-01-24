В Петербурге пройдет фестиваль «Наследие Фаберже» Покажут изделия, выполненные в традициях ювелира

С 27 января по 5 февраля в Петербурге пройдет фестиваль «Наследие Фаберже». Об этом во вторник сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет в Ювелирном центре на площади Карла Фаберже, 8. В рамках фестиваля устроят выставки-экспозиции, лекции экспертов-ювелиров, модные показы, развлекательные программы с конкурсами и призами. На одной из выставок покажут изделия, выполненные в традициях великого ювелира.

Вход на мероприятие свободный. В дни фестиваля для всех покупателей в Ювелирном центре будет действовать скидка 50%. Она не будет распространяться на изделия, участвующие в выставке.