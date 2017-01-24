«Связной» возобновит продажи Samsung После отказа от продаж техники компании в 2015 году

«Связной» планирует возобновить продажи Samsung. Об этом в компании рассказали во вторник.

Продажи корейской техники возобновятся до конца января текущего года. Компания надеется, что продажи устройств Samsung помогут увеличить выручку на 10% в сфере планшетов и смартфонов.

Ритейлер прекратил сотрудничество в Samsung летом 2015 года. Тогда же устройства корейской компании перестал продавать «Связной». Ритейлеры объяснили это ростом доли бракованных устройств. В декабре Samsung и ритейлеры заключили мировое соглашение.