Муниципалитет в Петербурге переименуют из-за созвучия с «Партией народной свободы» Якобы по просьбе жителей

ЗакС Петербурга на заседании в среду согласился переименовать муниципальное образование «Парнас» в «Сергиевское». Инициатива вызвана созвучием с названием оппозиционной партии, признал глава МО Сергей Черезов, передает корреспондент АБН.

По словам Черезова, сама идея принадлежит жителям. В частности, они якобы жаловались, что в ходе предвыборной кампании агитаторы от партии «Парнас» воспринимались ими как представители муниципалитета. «Это вводило в заблуждение, вызывало путаницу», — посетовал муниципал.

Ключевой же вопрос дискуссии — связь преподобного Сергия Радонежского с местностью муниципалитета (новое название муниципалы связали с православным святым). В пояснительной записке авторы законопроекта указывают на большую роль Сергея Радонежского в истории России. «Сергий Радонежский объединил русские земли и всех русских людей и в борьбе с внешними врагами», — пишут муниципалы. Они также вспоминают в документе битву на Куликовом поле, небесное покровительство святого и нашествие Лжедмитрия на Москву.

«Какая же здесь связь с местностью?» — спросил «яблочник» Амосов главу МО. «Я вам помогу», — вмешался спикер Вячеслав Макаров. «Имя преподобного Сергия Радонежского близко сердцу каждого православного человека», — пояснил он.

В свою очередь «простовец» Максим Резник вернулся к причинам переименования. Он уверен, менять название МО не надо. «Проще избрать главой МО Андрея Пивоварова (лидера местной организации партии „Парнас“ — АБН), чем переименовывать», — сказал парламентарий.

«Сергиева пустынь у нас находится в Стрельне на Петергофской дороге. У вас в пояснительной записке много тут про Куликово поле. Но оно же вроде не у вас находится!?» — также высказал недоумение топонимическими корнями инициативы эсер Алексей Ковалев. В ответ глава МО заявил, что и нынешнее название не имеет отношения в округу. Кроме того, муниципал еще раз акцентировал, что переименовать муниципальное образование хотят не депутаты, а жители. "Яблочник" Михаил Амосов напомнил, что название МО все же имеет топонимическую увязку, так как на территории муниципалитета расположена промзона «Парнас». «Это всего лишь промзона», — парировал Черезов. Сам Амосов сравнил переименование в «Сергиевское» с наречением Гатчины в Троцк.

Эсер Александр Егоров напомнил, что первоначально инициатива о переименовании принадлежала депутату ЗС Евгению Марченко (ныне работает в Госдуме). При этом нет заключения топонимической комиссии, сказал парламентарий. Черезов возразил Егорову, и еще раз заверил его: инициатива принадлежит жителям.

Напомним, Евгений Марченко предложил переименовать муниципальное образование, так как оно созвучно акрониму «Партии народной свободы» («Парнас»). Инициатива прозвучала еще в 2016 году, однако депутаты прошлого созыва не стали выносить предложение муниципалов на пленарное заседание.

В ходе предвыборной кампании 2016 года Марченко и партия «Парнас» неоднократно вступали в конфликты. В частности, кандидаты спорили из-за возможности уличной агитации.

Добавим, саму «Партию народной свободы» также переименовывали. До ухода из организации Владимира Рыжкова в названии также использовалось словосочетание «Республиканская партия России», так как организационно структура была образована слиянием двух партий.