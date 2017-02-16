«Почта России» запустила новый сервис доставки с почтой Гонконга Сервис доступен для покупок с AliExpress с чеком от $2.

«Почта России» совместно с почтой Гонконга и логистической компанией Cainiao запустила новый сервис доставки отправлений Simplified Registered Mail (SRM). Об этом сообщили в «Почте России» в четверг.

SRM позволяет отслеживать свои заказы с торговой площадки AliExpress по трём основным статусам, которые дают получателю возможность видеть фактическую дату отправки его заказа, а также дату прибытия в отделение почты на территории России. Сервис доступен для покупок с AliExpress с небольшим среднем чеком — от $2. По словам гендиректора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева, срок доставки по регистрируемому трафику и сервису SRM из Гонконга составляет 6-10 дней.

Напомним, по итогам прошлого года «Почта России» открыла 101 подразделение курьерской доставки. Они специализируются на приеме и вручении экспресс отправлений «из рук в руки». Услуги доступны как для физических, так и юридических лиц. Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно. В настоящее время курьерская служба «Почты России» насчитывает 1,565 тыс. курьеров и 1,357 автомобилей.