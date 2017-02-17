СМИ: Президент «Алросы» может покинуть свой пост Кто займет его место – неизвестно

Контракт президента «Алроса» Андрея Жаркова продлен не будет. Об этом в пятницу пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Кто займет его место, не уточняется. Контракт главы «Алросы» закачивается в апреле этого года.

Андрей Жарков стал президентом крупнейшей алмазодобывающей компании в 2015 году. Он сменил Федора Андреева, покинувшего свой пост в 2014. За время работы в «Алросе» Жарков смог увеличить выручку компании на 18%, до $4,3 млрд. Среди акционеров компании Росимущество (владеет 33,9% акций) и правительство Якутии (25%).