В Петербурге у Исаакиевского собора начался крестный ход Прихожан, православной молодежи и ветеранов горячих точек

В Петербурге и Исаакиевского собора начался объединенный крестный ход. Мероприятие проходит в воскресенье.

В крестном ходе участвуют прихожане собора, православная молодежь и ветераны горячих точек. Также к крестному ходу присоединились представители казачьих объединений, ветеранских организаций, патриотических сообществ и байкеры.

Крестный ход проходит второе воскресенье подряд, так как это два воскресенья перед началом Великого поста. На этот раз его объединили с крестным ходом в честь Дня православной молодежи.

На прошлой неделе петербургская епархия сообщила о 6 тыс. участниках крестного хода. Полиция оценила количество участников в 1,5 тыс. верующих, СМИ писали о еще меньших числах – в 500 человек. После крестного хода 12 февраля у Исаакия прошла акция противников передачи собора РПЦ. Вокруг храма люди встали в «живое кольцо». Число участников в полиции оценили в 1,2 тыс., участники акции говорили о 3 тыс.

Напомним, в январе Смольный заявил о намерении передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет. По последним данным опросов, против передачи Исаакия РПЦ в Петербурге выступают 57% респондентов, за – 18%, нейтрально относятся – 25%.