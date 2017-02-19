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19.02.17 / 13:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в сквере на Савушкина хотят построить паркинг

Выставили территорию на торги

В Петербурге на части территории сквера на улице Савушкина, 112 хотят построить паркинг. Об этом в воскресенье сообщил куратор «Красивого Петербурга» в Приморском районе Роман Шайхайдаров.

Часть сквера выставили на торги. Аукцион назначили на 15 марта.

В «Красивом Петербурге» подчеркивают, что рядом с местом предполагаемого паркинга есть большая стоянка. Отметим, активисты Приморского района борются за сквер на Савушкина последние пять лет. Против ликвидации сквера ранее подписались 3,1 тыс. человек, а на сайте change.org еще 1,3 тыс. Жители хотят наделить этот участок статусом рекреационной зоны и подавали заявки в Генплан и ПЗЗ.

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