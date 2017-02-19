Снятия Фийона с выборов хотят 65% французов – соцопрос Из-за скандала с мошенничеством

Снятия кандидатуры Франсуа Фийона с выборов хотят 65% французов. Об этом в воскресенье сообщают французские СМИ, опираясь на данные исследования компании IFOP.

При этом 70% тех, кто поддерживает республиканцев, хотят продолжения участия Фийона в президентской гонке. С последнего исследования поддержка Фийона республиканцами возросла на 6%.

Участие Франсуа Фийона в выборах оказалось под угрозой из-за скандала вокруг возможного хищения бюджетных средств через создание фиктивных рабочих мест. По заявлениям СМИ, супруга Фийона Пенелопа занимала должность помощника своего мужа, хотя его коллеги никогда ее не видели.

Напомним, в этом году во Франции пройдут президентские выборы. Фаворитами гонки являются Франсуа Фийон, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон. Ранее СМИ сообщали о возможном мошенничестве со стороны Фийона и его жены. Сумма незаконно полученных денег может составлять около 600 тыс. евро.