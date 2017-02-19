Вороненкову предложили работать на силовые структуры Украины – СМИ Решение он пока не принял

Экс-депутату ГД РФ Денису Вороненкову предложили работать на силовые структуры Украины. Об этом в субботу сообщили СМИ.

Бывший депутат ответил утвердительно на вопрос, поступали ли ему предложения о работе от украинских силовых ведомств. В частности, Вороненкову предлагали место «специалиста по России». По словам экс-депутата, он пока не принял предложение.

Напомним, Денис Вороненков – бывший депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ. В 2015 году его обвинили в мошенничестве и лишили депутатской неприкосновенности. В 2016 году Вороненков уехал в Киев и получил украинское гражданство. После переезда выступает с антироссийскими заявлениями.