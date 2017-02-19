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19.02.17 / 00:18 Новости / Политика / Россия и мир

Вороненкову предложили работать на силовые структуры Украины – СМИ

Решение он пока не принял

Фото: tvc.ru

Фото: tvc.ru

Экс-депутату ГД РФ Денису Вороненкову предложили работать на силовые структуры Украины. Об этом в субботу сообщили СМИ.

Бывший депутат ответил утвердительно на вопрос, поступали ли ему предложения о работе от украинских силовых ведомств. В частности, Вороненкову предлагали место «специалиста по России». По словам экс-депутата, он пока не принял предложение.

Напомним, Денис Вороненков – бывший депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ. В 2015 году его обвинили в мошенничестве и лишили депутатской неприкосновенности. В 2016 году Вороненков уехал в Киев и получил украинское гражданство. После переезда выступает с антироссийскими заявлениями.

По материалам: tvrain.ru
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