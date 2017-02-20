ФАС обязала Apple открыть единый сервисный центр в РФ до 1 мая Из-за жалобы клиента, которому не заменили стекло на iPhone бесплатно

Федеральная антимонопольная служба обязала компанию Apple открыть единый сервисный центр в России до 1 мая 2017 года. Заседание комиссии ФАС по делу Apple состоялось в понедельник.

ФАС увидела в работе компании нарушения закона о защите конкуренции. Причина – в необеспечении работы продукции Apple во время срока службы.

Жалобу на Apple подал клиент, которому отказались заменить поврежденный дисплей iPhone 6 Plus. Запчастей на этот телефон не поставляют, в частности, в Россию не привозят модули экранов и материнские платы. В результате хозяину телефона предложили заменить экран с доплатой. Он в ответ подал жалобу в ФАС и иск в Мосгорсуд.