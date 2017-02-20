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20.02.17 / 20:46 Новости / Россия и мир

«Балтика 0» стала партнером Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта

Скоро это пиво начнут выпускать в Самаре

"Балтика 0" Чемпионат мираБезалкогольное пиво «Балтика 0» стало партнером Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017. Об этом в компании рассказали в понедельник.

Чемпионат пройдет с 20 по 26 февраля на территории Самарской области. В основную программу соревнований WISSA включены зимний виндсерфинг, сноукайтинг, крылья и кайт-фристайл.

Отметим, в настоящее время компания «Балтика» выпускает безалкогольное пиво на трех заводах – в Петербурге, Туле и Ростове-на-Дону. Завод «Балтика-Самара» станет четвертой площадкой. Запуск производства намечен на I квартал 2017 года. В «Балтике» отмечают, что в 2016 году сегмент безалкогольного пива в России вырос почти на 12% год к году на фоне общего падения пивного рынка на 1-2%.

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