«Балтика 0» стала партнером Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта Скоро это пиво начнут выпускать в Самаре

Безалкогольное пиво «Балтика 0» стало партнером Чемпионата мира по зимним видам парусного спорта WISSA-2017. Об этом в компании рассказали в понедельник.

Чемпионат пройдет с 20 по 26 февраля на территории Самарской области. В основную программу соревнований WISSA включены зимний виндсерфинг, сноукайтинг, крылья и кайт-фристайл.

Отметим, в настоящее время компания «Балтика» выпускает безалкогольное пиво на трех заводах – в Петербурге, Туле и Ростове-на-Дону. Завод «Балтика-Самара» станет четвертой площадкой. Запуск производства намечен на I квартал 2017 года. В «Балтике» отмечают, что в 2016 году сегмент безалкогольного пива в России вырос почти на 12% год к году на фоне общего падения пивного рынка на 1-2%.