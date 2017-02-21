МИД Украины отрицает блокировку заявления СБ ООН о Чуркине Ранее о блокировке заявила представитель МИД РФ

Украина не блокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященное постпреду России в организации Виталию Чуркину. Такое заявление сделала представитель украинского министерства иностранных дел Марьяна Беца.

«Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ, как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много... Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было», — сказала она.

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Напомним, Виталий Чуркин скончался накануне. Он занимал должность постпреда РФ при ООН на протяжении 11 лет. Ему было 64 года.

Ранее во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина заблокировала принятие заявления председателя СБ ООН о Чуркине. «В этом вся нынешняя украинская «власть»: ничего хорошего делать не могут, только всем всё портят, в том числе и себе», — написала она на своей странице в Facebook.