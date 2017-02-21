В марте в Петербурге пройдет хакатон по искусственному интеллекту Сбор заявок уже идет

В марте в коворкинг-центре «Точка кипения» в Петербурге пройдет хакатон по созданию проектов, основанных на искусственном интеллекте. Об этом во вторник сообщили организаторы.

Суммарный призовой фонд хакатона – 600 тыс. рублей. Организаторы Flint Capital, Haxus и Embria Ventures объявили о начале сбора заявок на участие.

Хакатон пройдет в два этапа. Первый продлится до 5 марта, это отборочный онлайн-тур. Дальше, 6 марта, из участников сформируют команды. Основные соревнования пройдут 10-12 марта.

Участие в хакатоне бесплатное. Регистрация на сайте hackathon.ai.

Отметим, ранее в ноябре и декабре 2016 года такие же мероприятия прошли в Киеве и Минске. Суммарно в них приняли участие более 500 профессиональных участников, в том числе из Кремниевой Долины.

Flint Capital — международный венчурный фонд, ранее инвестировал в компании WalkMe, YouAPPI, CyberX, Epistema, Flo, Findo. Flint Capital уже сделал ряд крупных выходов, в том числе вывел Lending Club на IPO, а компанию BlazeMeter купила CA Technologies, а стартап MatchCo купил Shisheido. Haxus – кипрский фонд, основанный Юрием Гурским. В портфель компаний фонда вошли MSQRD, Prisma, Fabby, Maps.Me и Flo. Компания Embria Ventures Group Limited была основана в 2016 году Игорем Монаховым.