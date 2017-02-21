Путин рекомендовал Собянину снести «хрущевки» в Москве И возвести на их месте новые дома

Президент России Владимир Путин посоветовал мэру Москвы Сергею Собянину снести «хрущевки» в столице. Соответствующее заявление Путин сделал на встрече с Собяниным во вторник.

По словам президента, москвичи ожидают сноса этих зданий и постройки нового жилья на их месте. «Вопрос только в возможностях столицы, в бюджетных возможностях, в возможностях привлечения инвесторов и так далее», — сказал Путин.

Собянин указал на то, что бюджет Москвы в настоящее время «достаточно устойчивый». Тем не менее, по словам мэра, есть проблемы «связанные с нормативным регулированием этого процесса». По его словам, снести пятиэтажные здания как аварийные нельзя, но при этом для ситуации не применим коммерческий снос, предполагающий рыночный выкуп зданий. Собянин также отметил, что «необходимо изменить ряд норм, регулирующих градостроительные технические нормы», так как строительство ведется в действующей городской застройке, «а не в чистом поле». Мэр также попросил президента посодействовать в изменении нормативной базы и заявил, что власти города готовы подготовить законопроект и решить все финансовые вопросы самостоятельно.

«Хрущевки» — пятиэтажные здания, которые были призваны решать проблемы с жильем. Они возводились как временные и были рассчитаны на 25 лет эксплуатации.