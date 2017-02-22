«ЛенСпецСМУ» выиграло конкурс на достройку петербургского депо «Южное» Компания предложила выполнить работы за 5,4 млрд рублей

Конкурс на достройку депо «Южное» в Петербурге выиграла организация «ЛенСпецСМУ». Результаты конкурса опубликованы в среду.

В конкурсе участвовали три компании. «ЛенСпецСМУ» предложила завершить работы за 5,44 млрд рублей.

Ее ближайший конкурент – ОАО «Метрострой» — предложил цену контракта в размере 5,28 млрд рублей. Ей не хватило баллов в критерии «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки». Третий участник «Ленмонтаж» хотел выполнить работы за 5,46 млрд рублей. У нее не оказалось необходимого опыта работ.

Добавим, госконтракт объявляла «Дирекция транспортного строительства». В среду Федеральная антимонопольная служба признала, что организация нарушила законодательство в закупочной документации – требовала больше разрешений на допуск к работам, чем нужно.

ДТС предписали не учитывать при рассмотрении заявок незаконно требование. Жалобу в ФАС подала компания «Геострой».