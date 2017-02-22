Прибыль «Газпром нефти» в 2016 году выросла на рекордные 82,5% Составила 200 млрд рублей

Прибыль компании «Газпром нефть» за прошлый год выросла на рекордные 82,5% год к году. Об этом в «Газпроме» рассказали в среду.

Чистая прибыль по МСФО составила 200 млрд рублей. В IV квартале – 53 млрд рублей.

Выручка компании за 2016 год составила 1,7 трлн рублей, она выросла на 2,4%.

Ранее отчетность по МСФО опубликовал еще один нефтяной гигант – компания «Роснефть». Чистая прибыль «Роснефти» упала в два раза по сравнению с 2015 годом. Она составила 181 млрд рублей. Выручка «Роснефти» снизилась на 3,1% до 4,9 трлн рублей.