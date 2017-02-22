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22.02.17 / 14:44 Новости / Россия и мир / Спорт

Источник: Слуцкий может возглавить «Фулхэм»

Если лондонский клуб не выйдет в английскую Премьер-Лигу

слуцкий фулхэмБывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА может возглавить лондонский «Фулхэм». Об этом АБН рассказал в среду источник, близкий к руководству армейской команды.

Российский специалист станет главным тренером «дачников», если «Фулхэм» по итогам сезона не выйдет в английскую Премьер-Лигу. По информации источника, руководство старейшей лондонской команды недовольно сербским наставником Славишей Йокановичем и активно ищет ему замену. Английские журналисты видели Слуцкого на матче «Фулхэм» – «Тоттенхэм» 19 февраля.

Отметим, Леонид Слуцкий возглавлял московский ЦСКА с 2009 по 2016 год. За этот период армейцы под его руководством трижды становились чемпионами России и два раза выигрывали кубок и суперкубок страны. Наставника красно-синих три раза признавали лучшим тренером года по версии РФС.

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