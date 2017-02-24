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24.02.17 / 08:36 Новости / Общество / Россия и мир

Израиль отказал Human Rights Watch в разрешении на работу

Из-за поддержки палестинской пропаганды

израильИзраиль отказал правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) в разрешении на работу. Коммюнике с отказом опубликовали на сайте организации в пятницу.

Согласно письму, МВД Израиля выразили мнение, полученное из МИДа, что деятельность HRW вовлечена в политику и служит интересам палестинской пропаганды, прикрываясь правами человека. Также правительство Израиля усомнилось в подлинности организации.

В HRW объясняют отказ нежеланием пускать правозащитников на оккупированные палестинские территории. Представитель организации заявил, что это должно стать тревожным сигналом для всего демократического мира. Он также подчеркнул, что власти Израиля не видят разницы между справедливой критикой их действий и политической пропагандой.

Напомним, Совбез ООН в декабре 2016 года принял резолюцию, согласно которой Израиль должен был освободить оккупированные палестинские территории. Правительство Израиля отвергло эту резолюцию. Премьер-министр Израиля неоднократно критиковал действия Европейских государств и ООН, считая, что они не признают права его государства. Боевые действия на спорных территориях продолжаются, в частности, в секторе Газа.

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