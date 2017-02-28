Банк «Санкт-Петербург» выдал «Кузбасской топливной компании» кредит в размере 1 млрд рублей На пять лет

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заключил с ПАО «Кузбасская топливная компания» кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет. Об этом в банке сообщили во вторник.

Компания планирует купить 10 карьерных самосвалов БелАЗ различных модификаций грузоподъемностью от 55 до 220 тонн. Технику закупят в рамках программы льготного кредитования с субсидированием части процентной ставки Республикой Беларусь.

«Мы внимательно относимся к выбору кредитных организаций, с которыми заключаем договоры. Банки, с которыми мы работаем, являются надежными партнёрами, сотрудничество с которыми является взаимовыгодным и перспективным», — прокомментировал заключение договора Андрей Магаев, заместитель генерального директора ПАО «КТК» по взаимодействию с банковской системой и финансовому контролю.

Директор представительства Банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске Павел Лосев выразил надежду, что первый опыт сотрудничества банка с «Кузбасской топливной компанией» будет выгодным для обеих сторон. «Реализация договоренностей с компанией отражает одно из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса банка — расширение присутствия в Сибирском и Дальневосточном регионах», — отметил он.

Напомним, в 2015 году чистая прибыль компании увеличилась в 5,3 раза и составила 37 млн рублей согласно отчетности по МСФО. ОАО «Кузбасская топливная компания» добывает уголь на трех разрезах в Западной Сибири. Общая проектная мощность предприятия достигает 11 млн тонн угля ежегодно.