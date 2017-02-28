Все новости

28.02.17 / 12:31 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Банк «Санкт-Петербург» выдал «Кузбасской топливной компании» кредит в размере 1 млрд рублей

На пять лет

Кузбасс санкт-петербург

Фото с сайта cssiberia.ru

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» заключил с ПАО «Кузбасская топливная компания» кредитный договор на 1 млрд рублей сроком на 5 лет. Об этом в банке сообщили во вторник. 

Компания планирует купить 10 карьерных самосвалов БелАЗ различных модификаций грузоподъемностью от 55 до 220 тонн. Технику закупят в рамках программы льготного кредитования с субсидированием части процентной ставки Республикой Беларусь.

«Мы внимательно относимся к выбору кредитных организаций, с которыми заключаем договоры. Банки, с которыми мы работаем, являются надежными партнёрами, сотрудничество с которыми является взаимовыгодным и перспективным», — прокомментировал заключение договора Андрей Магаев, заместитель генерального директора ПАО «КТК» по взаимодействию с банковской системой и финансовому контролю.

Директор представительства Банка «Санкт-Петербург» в Новосибирске Павел Лосев выразил надежду, что первый опыт сотрудничества банка с «Кузбасской топливной компанией» будет выгодным для обеих сторон. «Реализация договоренностей с компанией отражает одно из приоритетных направлений развития корпоративного бизнеса банка — расширение присутствия в Сибирском и Дальневосточном регионах», — отметил он.

Напомним, в 2015 году чистая прибыль компании увеличилась в 5,3 раза и составила 37 млн рублей согласно отчетности по МСФО. ОАО «Кузбасская топливная компания» добывает уголь на трех разрезах в Западной Сибири. Общая проектная мощность предприятия достигает 11 млн тонн угля ежегодно.

Метки: , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017