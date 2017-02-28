Счетная палата обнаружила нарушения в предоставлении субсидий на Чемпионат мира по хоккею 2016 года Объем средств был завышен более чем на 5 млн

Контрольно-счетная палата Петербурга нашла нарушения в предоставлении субсидий «Центру подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» и ООО «Спортивный комплекс «Юбилейный» на подготовку и проведение Чемпионата мира по хоккею в 2016 году. Об этом в КСП сообщили 8 февраля.

Аудиторы выяснили, что объем средств по оказанию услуг по подготовке и проведению чемпионата на 2016 год был завышен на 5,5 млн рублей. Речь идет об аренде главной и малой арен и спортивных раздевалок.

На выполнение работ по проектированию, капитальному ремонту и оснащению оборудованием зданий к чемпионату потребовалось дополнительно выделить 300 тыс. рублей. В КСП пришли к выводу, что повышение стоимости работ не было обоснованным.

Аудиторы также обратили внимание на нарушения при оформлении документов, необходимых для получения субсидии, и отчетности. Кроме того, Федерация хоккея России по состоянию на 1 ноября 2016 года не перечислила Петербургу доходы от продажи билетов на чемпионат на сумму 30 млн рублей.

Напомним, Чемпионат мира по хоккею прошел в Петербурге в мае прошлого года. Чемпионом стала сборная Канады. Сборная России взяла бронзу.