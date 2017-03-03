Фийон намерен обсудить с Россией снятие эмбарго в случае победы Он считает, что эмбарго разрушает сельское хозяйство Франции

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон намерен обсудить с Россией снятие торгового эмбарго в случае своей победы. Об этом он заявил в четверг.

В заявлении Фийон говорил, что торговое эмбарго, наложенное на сельскохозяйственную продукцию Евросоюза, наносит сильный удар по французской агропромышленной отрасли и разрушает сельское хозяйство. Кандидат подчеркнул, что намерен провести честные и серьезные переговоры с Россией.

Напомним, Москва ограничила импорт продовольственных товаров из ЕС, Штатов, Норвегии, Австралии и Канады. Такие меры власти приняли в ответ на санкции, введенные в отношении РФ этими странами.

Первый тур президентских выборов во Франции состоится 23 апреля. По данным опросов, Фийон отстает от ведущих кандидатов: Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона. Накануне в доме Франсуа Фийона прошел обыск в связи с расследованием в отношении фиктивного трудоустройства в правительстве его жены.