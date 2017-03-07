Все новости

07.03.17 / 22:56 Новости / Политика / Россия и мир

Климкин и Тиллерсон провели встречу в Вашингтоне

Обсудили санкции и подготовку встречи глав государств

Фото: reporter.com.ua

Фото: reporter.com.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом во вторник сообщили в МИД Украины.

В ходе встречи, Климкин поблагодарил США за поддержку противодействию угрозе РФ. Он отметил, что содействие, оказываемое Штатами, помогает Украине достичь качественных социально-экономических реформ, а также улучшить область безопасности и обороны. Тиллерсон, в свою очередь, отметил, что США продолжать оказывать Украине поддержку.

Госсекретарь добавил, что санкции в отношении России продолжать действовать до полного выполнения Минских соглашений. Главы ведомств также договорились устроить встречу Дональда Трампа и Петра Порошенко.

Напомним, США оказывает политическую и финансовую поддержку Украине. После фактического вхождения Крыма в состав России Соединенные Штаты выступили с резкой критикой действий РФ и наложили санкции. В своих предвыборных обещаниях Дональд Трамп говорил о возможном смягчении политики в отношении РФ и вероятном налаживании отношений.

Метки: , , ,

Вы можете следить за новостями АБН с помощью ВКонтакте, Facebook и Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры акутальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения.
© 2001-2017