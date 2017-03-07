Климкин и Тиллерсон провели встречу в Вашингтоне Обсудили санкции и подготовку встречи глав государств

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом во вторник сообщили в МИД Украины.

В ходе встречи, Климкин поблагодарил США за поддержку противодействию угрозе РФ. Он отметил, что содействие, оказываемое Штатами, помогает Украине достичь качественных социально-экономических реформ, а также улучшить область безопасности и обороны. Тиллерсон, в свою очередь, отметил, что США продолжать оказывать Украине поддержку.

Госсекретарь добавил, что санкции в отношении России продолжать действовать до полного выполнения Минских соглашений. Главы ведомств также договорились устроить встречу Дональда Трампа и Петра Порошенко.

Напомним, США оказывает политическую и финансовую поддержку Украине. После фактического вхождения Крыма в состав России Соединенные Штаты выступили с резкой критикой действий РФ и наложили санкции. В своих предвыборных обещаниях Дональд Трамп говорил о возможном смягчении политики в отношении РФ и вероятном налаживании отношений.