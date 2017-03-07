Volkswagen презентовал свой первый беспилотный автомобиль Компания планирует запустить ряд беспилотных авто

Volkswagen показал первый беспилотный автомобиль собственного производства. Презентация прошла в рамках Женевского автосалона накануне.

Автомобиль получил название Sedric (self-driving car). В салоне прототипа могут находиться четыре пассажира.

В компании рассказали, что Sedric станет предшественников ряда автономных автомобилей. К 2025 году Volkswagen рассчитывает выпустить около 30 подобных авто.

Ранее стало известно о намерении Uber зарегистрировать беспилотные автомобили, которые пройдут испытания в Калифорнии. Конфликт с властями штата возник у компании в прошлом году.