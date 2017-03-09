Индекс холостяка: Помидор мандарину не товарищ

За неделю с 27 февраля по 6 марта корзина холостяка подешевела на 8,35 рубля. Ее сумма составила 2475,05 рубля.

Помидоры стали рекордсменами недели прибавив в цене 7,25 рубля до 152,93 рубля. Яблоки подорожали на 1,85 рубля до 77,77 рубля. На прошлой неделе они потеряли в цене 33 копейки. Стоимость пельменей демонстрирует хоть какую-то динамику впервые с января: на неделе она выросла на 1,67 рубля.

Мандарины продолжают дешеветь. В этот раз на 8,82 рубля до 85,6 рубля. Огурцы, которые росли последние две недели, подешевели на 7,67 рубля до 152,72 рубля. Цена водки, в свою очередь, снизилась на 4,33 рубля до 509,97 рубля. Подешевевшие на прошлой неделе презервативы и сосиски в этот раз стабильны, равно как и сельдь, которая на прошлой неделе прибавила 3,02 рубля.

«Индекс холостяка» — совместный проект «Агентства Бизнес Новостей» и радиостанции «Эхо Москвы». Каждую неделю мы мониторим цены в шести сетевых магазинах и определяем стоимость товарной корзины неженатого мужчины.