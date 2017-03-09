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09.03.17 / 17:21 Новости / Россия и мир / Экономика

Минтруд выступил против погашения долгов по зарплатам за счет резервного фонда

Виноваты конкретные работодатели

Максим Топилин, фото пресс-службы Совета ФедерацииМинтруд выступает против погашения долгов по зарплате из Резервного фонда. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в четверг на встрече с депутатами от КПРФ.

«Если говорить о том, как я отношусь, можно ли заплатить из Резервного фонда — я считаю, что это неправильно, потому что не может государство отвечать за долги конкретных работодателей», — сказал Топиилин. Он пояснил, что такая практика приведет к намеренному банкротству предприятий.

Министр выступил за предоставление новых инструментов Роструду. Он пояснил, что говорит о «более жестких процедурах», например, о блокировке счета даже при наличии небольшой задолженности.

Напомним, ранее в Счетной палате сообщили, что долги по зарплате россиянам выросли на 18,6% за месяц. Они составили 3,2 млрд рублей.

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