Минтруд выступил против погашения долгов по зарплатам за счет резервного фонда Виноваты конкретные работодатели

Минтруд выступает против погашения долгов по зарплате из Резервного фонда. Об этом министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил в четверг на встрече с депутатами от КПРФ.

«Если говорить о том, как я отношусь, можно ли заплатить из Резервного фонда — я считаю, что это неправильно, потому что не может государство отвечать за долги конкретных работодателей», — сказал Топиилин. Он пояснил, что такая практика приведет к намеренному банкротству предприятий.

Министр выступил за предоставление новых инструментов Роструду. Он пояснил, что говорит о «более жестких процедурах», например, о блокировке счета даже при наличии небольшой задолженности.

Напомним, ранее в Счетной палате сообщили, что долги по зарплате россиянам выросли на 18,6% за месяц. Они составили 3,2 млрд рублей.