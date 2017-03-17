«Металлоинвест» переедет из Москвы в Старый Оскол В столице останутся финансовое подразделение, GR и маркетинг

Управляющая компания «Металлоинвеста» Алишера Усманова переедет из Москвы в Старый Оскол. Об этом пишет в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на менеджеров компании.

Основные производства компании находятся в Белгородской области. После переезда в столице останутся только финансовое подразделение, GR и маркетинг. В Старом Осколе появится общий центр обслуживания компании.

Переезд завершится в следующем году, сказал собеседник агентства. Половину управляющей компании переведут в новый офис к середине 2017 года.

Напомним, акции «Металлоинвеста» на 100% консолидированы на российском ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», который входит в холдинг USM Holdings Limited Алишера Усманова. Он владеет 48% холдинга.