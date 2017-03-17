«Металлоинвест» переедет из Москвы в Старый Оскол

Управляющая компания «Металлоинвеста» Алишера Усманова переедет из Москвы в Старый Оскол. Об этом пишет в пятницу «Интерфакс» со ссылкой на менеджеров компании.
Основные производства компании находятся в Белгородской области. После переезда в столице останутся только финансовое подразделение, GR и маркетинг. В Старом Осколе появится общий центр обслуживания компании.
Переезд завершится в следующем году, сказал собеседник агентства. Половину управляющей компании переведут в новый офис к середине 2017 года.
Напомним, акции «Металлоинвеста» на 100% консолидированы на российском ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», который входит в холдинг USM Holdings Limited Алишера Усманова. Он владеет 48% холдинга.
Реплики
Хорошо. В регионах появятся рабочие места. Не надо будет ехать Москву, Питер, др. в поисках работы. Даже если демография не улучшиться, однако семьи сохранятся. Это же не секрет?! Пора и другим компаниям прибегнуть к этому примеру, а не превращать людей в регионах,имеющих единственную профессию менеджера (по сути продавца) без права, вернее необходимости, на размышления, в странную рабочую силу, не имеющую перспектив к дальнейшему развитию. Может кто-либо из сидящих выше представить, чтобы он работал продавцом, простите, менеджером в салоне связи в 55-60 лет и продавал телефончики или операционистом в банке?! А в регионах нет других профессий, идёт хроническое сокращение. К чему это приведёт?
ужас ошибок наваляла