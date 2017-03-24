Новым ректором Театральной академии Петербурга станет советник вице-губернатора Увольнение Чепурова - его «давнее решение»

Новым ректором Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ, бывшая Театральная академия) может стать советник вице-губернатора Владимира Кириллова, отвечающего за культуру, Наталья Пахомова. Об этом в пятницу АБН сообщил источник в учебном заведении.

Ранее об отставке заявил ректор учебного заведения Александр Чепуров. Он сказал, что это его «давнее решение».

До того, как стать советником Кириллова, Наталья Пахомова долгое время руководила отделом искусств и международных связей в комитете по культуре, а также возглавляла в качестве директора Цирк в Автово. Отметим, она также племянница секретаря обкома КПСС по идеологии времен Григория Романова.

В январе, по сообщениям СМИ, деятели культуры Петербурга пожаловались на Наталью Пахомову губернатору Георгию Полтавченко. Они отметили, что она вмешивается в творческий и административный процесс.