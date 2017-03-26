ЕС: Беларусь должна отпустить задержанных в ходе протестов Минск нарушает демократические обязательства

Евросоюз призвал правительство Беларуси освободить граждан, задержанных в субботу, 25 марта, в ходе протестных акций в Минске. Сообщение от имени представителя ЕС в Беларуси было опубликовано накануне.

По мнению Евросоюза, подавляя свободу мнений и собраний, Минск нарушает свои демократические обязательства. В ЕС также добавили, что меры, предпринятые правоохранительными органами в отношении мирных митингующих, не могут быть ничем оправданы.

Напомним, накануне в Минске состоялась акция оппозиции под названием «День воли» и была приурочена к дате основания Белорусской народной республики в 1918 году. Кроме того, участники собирались провести «Марш рассерженных белорусов» против президентского декрета о «налоге на тунеядство». По разным данным, в ходе акции протеста силовики задержали не менее ста человек. Митинг не был согласован с властями.