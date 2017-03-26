ЕС: Беларусь должна отпустить задержанных в ходе протестов

Евросоюз призвал правительство Беларуси освободить граждан, задержанных в субботу, 25 марта, в ходе протестных акций в Минске. Сообщение от имени представителя ЕС в Беларуси было опубликовано накануне.
По мнению Евросоюза, подавляя свободу мнений и собраний, Минск нарушает свои демократические обязательства. В ЕС также добавили, что меры, предпринятые правоохранительными органами в отношении мирных митингующих, не могут быть ничем оправданы.
Напомним, накануне в Минске состоялась акция оппозиции под названием «День воли» и была приурочена к дате основания Белорусской народной республики в 1918 году. Кроме того, участники собирались провести «Марш рассерженных белорусов» против президентского декрета о «налоге на тунеядство». По разным данным, в ходе акции протеста силовики задержали не менее ста человек. Митинг не был согласован с властями.
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Да всё на самом деле гораздо проще. Вон говорят что Герасимова из окна с 5 этажа какие то уроды выбросили. Этот облокат очень завидовал своему клиенту магницкому, из которого мировая либерастия, на зло России, после его хитрой кончины, превратила в самый выдающийся и всемирно известный медийный труп, которого до этого никто и не знал. Один список застреленного, во много, много раз превышает самого Шиндлера со Спилбергом... Сам всё похоже и подстроил.Претендентов на это место с каждым днём становится всё больше и больше, им тесно, они толкаются у финиша, шумят и скандалят. На днях вон депутата-коммуниста, дырявое тело которого не успело ещё остыть в Киеве, некие шустрые ребята, прям без очереди пытались по блату устроить на это элитное место Вороненкова с Пономаревым. Такая же картина до неприличия складывается и с «узниками совести» навроде дадиных , не только у нас, но и в соседней Белоруссии. Там сотни бульбашей позавчера ринулись в камеры полиции занимать теплые грантососные места... В полиции даже намереваются для таких открыть специальные грантососные камеры с таким же обозначением. Тогда им не придётся рисковать своим здоровьем, а сразу отправляться в полицию. Желающим, для отчете в Госдепе, будут выдавать и квитанции, справки о побоях... Но не все согласны с проектом, мол силовики настолько коррумпированы, что будут выдавать их за взятки кому не попадя