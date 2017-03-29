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29.03.17 / 15:39 Без рубрики

Советский проспект в Петербурге превратят в четырехполосную магистраль

Власти города опасаются транспортного коллапса

Советский проспект

Фото АБН

Советский проспект в Петербурге планируют превратить в четырехполосную магистраль. Об этом в среду журналистам сообщил глава администрации Невского района Константин Серов, передает корреспондент АБН.

Как отметил чиновник, реконструировать проспект необходимо, чтобы не допустить транспортный коллапс в Невском районе. Из-за строительства жилых комплексов компанией «Реновация» на транспортные потоки, ведущие из Невского района (Славянский и Шлиссельбургский проспекты) в Колпинский район, возрастет нагрузка, сообщил Серов. Проект реконструкции Советского проспекта обсудят на внештатном заседании в Смольном в середине апреля.

Отметим, Советский проспект не включили в зону объекта «Проектирование и реконструкция Рыбацкого проспекта». Работы по реконструкции, проектированию и ремонту магистрали не проводили. Советский проспект является дорогой регионального значения двухполосного движения. На дороге местами отсутствуют тротуары, имеются обочины и водоотводные канавы.

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Реплики

  1. Ольга 30.03.2017 at 09:58

    Я балдею, «Власти города опасаются транспортного коллапса» Об этом пишут люди уже лет 10, Где были эти власти когда раздавали земли под застройку? Даже без этих ЖК из Рыбацкого не выехать и в Рыбацкое не заехать, а они только сейчас принимают решения. Только от решения до реализации проходит столько времени, а коллапс уже вот он.

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