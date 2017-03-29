29.03.17 / 15:39 Без рубрики

Советский проспект в Петербурге превратят в четырехполосную магистраль Власти города опасаются транспортного коллапса

Советский проспект в Петербурге планируют превратить в четырехполосную магистраль. Об этом в среду журналистам сообщил глава администрации Невского района Константин Серов, передает корреспондент АБН.

Как отметил чиновник, реконструировать проспект необходимо, чтобы не допустить транспортный коллапс в Невском районе. Из-за строительства жилых комплексов компанией «Реновация» на транспортные потоки, ведущие из Невского района (Славянский и Шлиссельбургский проспекты) в Колпинский район, возрастет нагрузка, сообщил Серов. Проект реконструкции Советского проспекта обсудят на внештатном заседании в Смольном в середине апреля.

Отметим, Советский проспект не включили в зону объекта «Проектирование и реконструкция Рыбацкого проспекта». Работы по реконструкции, проектированию и ремонту магистрали не проводили. Советский проспект является дорогой регионального значения двухполосного движения. На дороге местами отсутствуют тротуары, имеются обочины и водоотводные канавы.