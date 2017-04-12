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12.04.17 / 15:54 Новости / Россия и мир / Финансы

Сбербанк стал собственником ТЦ «Jam молл» в Иркутске

Купил компанию, которая владеет половиной ТЦ

Сбербанк Jam моллСбербанк приобрел долю в компании, которая владеет иркутским ТЦ «Jam молл». Об этом в среду пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки.

Как узнали «Ведомости», феврале 2017 года компания «СБК премьер», которая входит в состав «Сбербанк капитал», купила 50,01% фирмы «Дрезден девелопмент» — ей принадлежит «Jam молл». Остальные 49,99% в «Дрезден девелопмент» находятся во владении «Джем молл Иркутск», ее единственный собственник – бизнесмен Александр Чистяков.

Чистяков известен тем, что его женой является певица Глюкоза. Также Чистяков – экс-заместитель председателя правления ФСК ЕЭС. Также он основной владелец Hermitage Construction & Management Group (HCMG), компании, которая владеет сетью ТЦ «Jam молл». По данным источников и экспертов, у компании есть долги по ТЦ в Иркутске и Кирове. В 2016 году Сбербанк неоднократно подавал иски о взыскании 748 млн рублей с HCMG, «Дрезден Девелопмент» и «Джем молл Киров».

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