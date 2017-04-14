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14.04.17 / 18:17 Новости / Петербург и Ленобласть

Депутата петербургского МО «Пороховые» уволили после заявления Transparency International

У него также есть собственный бизнес

ерохин пороховыеДепутата муниципального округа «Пороховые» Александр Ерохин, который возглавляет муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное предприятие (МУРЭП) «Пороховые», уволили. Об этом в пятницу сообщила Transparency International.

Ерохин вместе с сыном владеет бизнесом, выяснили активисты петербургского отделения Transparency International. Они установили, что депутат помимо работы директором на предприятии «Пороховые» является один из учредителей управляющей компании «Пороховые», которой руководит его сын. После обращения Transparency International к руководству МО «Пороховые», Ерохина уволили.

Отметим, МУП «Пороховые» работает с 2004 года. Его создали для комплексного обслуживания домов. В настоящее время оно обслуживает 82 здания с населением более 30 тысяч человек и управляет еще пятью. Александр Ерохин является его директором со дня основания.

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