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20.04.17 / 13:35 Новости / Политика / Россия и мир

Песков отверг предположения о попытках России интегрировать Донбасс

кобы по модели Южной Осетии

Песков ДонбассПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположения о попытках России интегрировать Донбасс. Об этом Песков заявил в четверг.

Пресс-секретарь Кремля назвал подобные предположения «наивными и примитивными». Россия не пытается отделить Донбасс от Украины, а также выступает за реализацию минских договоренностей, напомнил Песков.

Напомним, ранее Bloomberg предположил, что в планы Москвы не входит официальное признание или присоединение Донецкой и Луганской народных республик. Об этом изданию якобы сообщили три источника в Москве. Россия намерена укреплять экономические связи с самопровозглашенными республиками. Это та же модель, что и в случае с Южной Осетией, пишет агентство.

По материалам: tass.ru
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