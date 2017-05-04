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04.05.17 / 13:34 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Болельщиков матча «Зенит — Терек» развезут 120 бесплатных автобусов

В предыдущий раз дополнительно вывели 70 автобусов

Зенит Терек автобусы

Фото АБН

Болельщиков футбольного матча «Зенит — Терек», который пройдет на стадионе на Крестовском острове 7 мая, развезут 120 бесплатных автобусов. Об этом в четверг рассказали в «Пассажиравтотрансе».

Автобусы будут ходить по шести маршрутам. Их трассы разработали для кубка Конфедераций-2017.

Маршруты откроют c 16:00. Шаттл S2 будет ходить от Московского вокзала до автостанции «Крестовский остров». Шаттл S3 от станции метро «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров», S4 от станции метро «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров», S6 от метро «Чкаловская» до Морского проспекта.

В «Пассажиравтотрансе» отметили, что впервые протестируют маршруты для зрителей, прибывающих в город самолетом. С 15:00 можно будет воспользоваться автобусами S1 из аэропорта до площади Восстания и с 16:00 автобусами S10 от аэропорта до пересечения Северной дороги и проспекта Рюхина.

После окончания мероприятия с 21:00 автобусы доставят зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно. По маршруту S1 от площади Восстания и маршруту S10 от Северной дороги можно будет также доехать до аэропорта.

Напомним, это второй тестовый матч «Зенита» на новом стадионе. Ранее 22 апреля автобусный транспорт проверили перед тестовым матчем «Зенит» — «Урал». Тогда на двух шаттловых маршрутах работали 70 автобусов «Пассажиравтотранса». Они перевезли в общей сложности 5500 человек.

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