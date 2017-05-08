Тереза Мэй и Эммануэль Макрон обсудили Brexit Лондон надеется на сотрудничество после выхода из ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и избранный президент Франции Эммануэль Макрон по телефону коротко обсудили предстоящий выход Лондона из Евросоюза (Brexit). Об этом накануне сообщили в британском правительстве.

В ходе беседы Тереза Мэй отметила, что надеется на сотрудничество с Францией после Brexit, поскольку такое партнерство станет «прочной основой» в дальнейших взаимоотношениях между странам. Она также поздравила Эммануэля Макрона с победой и сказала, что ожидает совместной работы по ряду вопросов.

Добавим, Эммануэль Макрон накануне стал новым президентом Франции. Согласно последним данным МВД страны, он одержал победу с 65,82% голосов. Великобритания заявила о запуске процедуры Brexit в конце марта этого года. Ранее газета Financial Times написала о том, что ЕС потребовал от Лондона 100 млрд евро за администрирование организации.