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08.05.17 / 04:29 Новости / Политика / Россия и мир

Тереза Мэй и Эммануэль Макрон обсудили Brexit

Лондон надеется на сотрудничество после выхода из ЕС

reuters.com brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и избранный президент Франции Эммануэль Макрон по телефону коротко обсудили предстоящий выход Лондона из Евросоюза (Brexit). Об этом накануне сообщили в британском правительстве.

В ходе беседы Тереза Мэй отметила, что надеется на сотрудничество с Францией после Brexit, поскольку такое партнерство станет «прочной основой» в дальнейших взаимоотношениях между странам. Она также поздравила Эммануэля Макрона с победой и сказала, что ожидает совместной работы по ряду вопросов.

Добавим, Эммануэль Макрон накануне стал новым президентом Франции. Согласно последним данным МВД страны, он одержал победу с 65,82% голосов. Великобритания заявила о запуске процедуры Brexit в конце марта этого года. Ранее  газета Financial Times написала о том, что ЕС потребовал от Лондона 100 млрд евро за администрирование организации.

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